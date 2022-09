«See Rootsi vanamuti kuju ei kõlba Marie Underile!» Jürgen Roostele ei sobi luuletajale püstitatud monument

«Ma kujutan ette, et sonetid oli nagu uus lehekülg. Niimoodi ei olnud keegi enne kõnelnud. Seal võis olla väga palju noori neiusid, kes tundsid, et nemad on saanud hääle,» meenutas Kareva Underit.

Rooste väljendas saates enda austust luuletaja suhtes. «Mulle tundub, et Marie Under oli Eestis üks kõige seksikam ja võimsam naine ja tema võimsus väljendus küll intellektis ja värssides, aga samas ta oli ka selle hetke iluideaal paljuski.»

«Selles suhtes, et me ei pea kõike seksualiseerima. Aga teha Marie Underi asemel preili Sokk on ikka sigadus ja mingis kohas on ikkagi selline seksuaalsus ja ilu on naise võim ka sellises feministlikus mõttemaailmas minu jaoks,» jagas Rooste.