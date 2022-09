VIDEO ⟩ Ligi 12 miljoni fänniga skandaalne Vene räppar astub Tallinnas lavale

24-aastane Ališer Tagirovitš, lavanimega Morgenshtern on Venemaa räppar, poplaulja, muusik ja meelelahutaja. Artistil on ilmunud 8 stuudioalbumit, kaks minialbumit ja 63 singlit. Instagramis on tal pea 8 miljonit jälgijat, YouTube'is on tema kanalil 11,8 miljonit jälgijat. Seal avaldatud muusikavideodest on vähemalt kolme neist vaadatud üle 100 miljoni korra.