«Kes sa oled, et nimetad end kulinaariakriitikuks»: Eesti TOP-50 pizzeria ei pea arvustustele vastu

Kõik sai alguse «toidukriitiku» postitusest. Instagrami loodud kontol jagatakse erinevate Eesti asutuste pitsade arvustusi. Pärast kuulsa pizzeria Kaja pizza külastamist jättis Instagrami konto looja nende ettevõtte roa kohta kommentaari, hinnates toodet 7,5-7,8 punktiga 10-st.

«Üldiselt on kõik hästi. Tellimus valmis kiiresti. Koostisosad on head ja kvaliteetsed. Kahju, et selles pizzerias ei kasutata puuküttega ahju, kuid olen kindel, et see on piirkonna inimestele suurepärane võimalus Napoli pitsat süüa. 7,5-7,8 / 10,» kirjutas blogija ülevaates.

Selline hinnang ja foto kvaliteet ei sobinud pizzeria omanikule üldse ning postitusele järgnes kohene reaktsioon.

«Miks esimene pitsapilt nii kole on? Kas sa tegid ta tahtlikult halvaks?» - kirjutas kaubamärgi esindaja. «Ära solva Kaja pitsat inetute piltidega. Ja mis kogemust või haridust sul on, et end toidukriitikuks nimetada?» – jätkas restorani kaasomanik järgmises kommentaaris.

Kommentaarid kasutajate arvustuse kohta on tõepoolest üsna karmid.

Uudisteportaal Limon palus Kaja pizzalt kommentaari, kas selline suhtlus on restorani puhul norm.