ELU25 ⟩ Askur Alas: kuidas kaaperdada Putini sõjavägi? Rakendada mobilisatsiooni eest põgenejad Ukraina ülesehitamisele!

Ja need inimesed tahavad ära minna, sest muidu pannakse nad vangi või saadetakse väevõimuga rindele (juba on käibel meem – termin мобилизация (mobilisatsioon) on asendunud sõnaga могилизация (sõnast haud).

Google Trends näitas (ERRi andmeil) hüppelist huvi kasvu Venemaa populaarseima lennupiletite portaali Aviasalesi vastu. Lennud Türki ja Armeeniasse olid läbi müüdud ja lend Abu Dhabisse maksis 5000 eurot. Ka on teada, et Venemaalt saabub Soome üha rohkem sõjaväekohuslastest mehi. Noored vene mehed tormavad ummisjalu Soome nii, et peaminister Sanna Marin nentis, et nemadki peavad midagi ette võtma.

Mida Euroopa teha saab?

Me saame soodustada seda, et Venemaal jääks vähemaks sõjaväekohuslastest mehi. Eesti saaks olla väravaks, et evakueerida see osa 300 000 värvatavast, kes ei taha Ukrainasse sõdima minna. Ja saata nad „tootvale“ tööle – ei maksa neil lasta, käed rüpes, istuda. Kriisikoldeid jätkub, abitöid samuti. Tulijad peavad teadma, et tegu pole "tasuta lõunaga".

Muidugi tekitab see ka meile probleeme. Miks ja kuidas seda siis teha?