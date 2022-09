INTERVJUU ⟩ Telesõu «Ma näen su häält» tiktokker Sanna Sööt on ennegi Eesti telesaates osalenud

Telemängus «Ma näen su häält» viimasena välja saadetud 19-aastane Sanna Sööt on pärit Antslast ning on muusikaga tegelenud väikesest peale. «Ema ütleb alati, et hakkasin enne laulma kui rääkima,» meenutab ta. Vaba aega sisustab noor tüdruk oma loomadega tegeledes, kuid sellele vahelduseks ka musitseerib.