Heidame pilgu taevaseisudele, et näha, mida need peegeldavad Jüri ja Karin Ratase pikalt kestnud suhte kohta - kas armastus on tähtedes kirjas?

24. septembril tähistasid Jüri Ratas ja Karin Ratas oma 17. pulma-aastapäeva, mis näitab, et tegu on ühe järjekordse pika ja õnneliku liiduga. Kooselu on kinkinud neile ka neli last. Kuidas väljendub see aga tähtede keeles? Selleks teeme sünastriat ehk võrdleme partnerite sünnikaarte. Niimoodi tuleb nähtavale, kuidas paar teineteisele mõjub.