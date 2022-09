VIDEO ⟩ «Ma näen su häält» arvajana paneb end proovile tuntud teeskleja eelmisest hooajast

Arvajatel on saatega isiklik side, sest esimesel hooajal peitis Lii end teesklejana Võistlustantsija karakteri taha. Võidu korral plaanivad nad minna pikalt väljateenitud puhkusele, et tähistada viimaks ühiselt ehitatud maja valmimist. «Kuna olen ise mittelauljana laval seisnud, siis mul ei ole midagi ka selle vastu, kui saate võidab andekas teeskleja,» sõnab Lii.

Esimene saade näitas selgelt, et lauljate seast teesklejate eristamine ei ole sugugi lihtne. Vahel on nende väljaselgitamiseks kasuks sisetunne ning detailide märkamine, kuid vahel on taibukate nõunike vihjed viinud arvajad hoopis eksiteele.

Möödunud nädalal teesklejana saate võitnud Liisbeth Horn pani mängu nii erialased oskused kui ka külma närvi. Vabakutselise etenduskunstnikuna tegelev naine ütles, et edu taga oli tugev töö. «Mõtlesin terve nädala, et kuidas küsimustele vastata, mida laulda ja harjutasin oma etteasteid. Peale võitu tundsin, et see kõik läks asja ette,» lisab ta suure rõõmuga.