VIDEOD ⟩ Mobilisatsioonikutse saanud purjus venelased läksid omavahel kaklema

Reedel, 23. septembril jagas Londonis töötav Valgevene päritolu ajakirjanik Tadeusz Giczan videoklippi mobilisatsioonikutse saanud Kuriili saarte venelastest, kes läksid omavahel kaklema. Giczan on alates 2021. aastast olnud Valgevene opositsioonilise meediaväljaande Nexta peatoimetaja.

«Venemaal Južno-Kurilskis kaklevad mobilisatsioonikutse saanud purjus tulevased sõdurid juba üksteisega. Moraal on laes,» kirjutas Giczan Twitteris. Južno-Kurilski rajoon on halduspiirkond Venemaal Sahhalini oblastis, kus on kokku 17 rajooni.