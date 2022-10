FOTOD KOHTUST ⟩ Sõprade reis Hispaaniasse algas vahistamisega: FBI lõksu langenud narkojõugu kohtusaagas tulid ilmsiks uued tõendid

Harju maakohtus jätkunud kriminaalmenetluses väidetavalt narkokuritegude toimepanemiseks ANOM-telefone kasutanud meeste üle on ilmsiks tulnud uued tõendid. «Kaitse versioonist nähtuvalt on võimalik, et keskkriminaalpolitsei ja prokuratuur on tuvastanud vale kasutaja,» sõnas riigiprokurör Vahur Verte.