Teadlaste sõnul elab Maal 20 kvadriljonit sipelgat ja see on üsna tagasihoidlik hinnang. Arv on täiesti absurdne, sest välja kirjutades on kvadriljonil ühe järel 15 nulli. See tähendab, et iga inimese kohta meie planeedil on 2,5 miljonit sipelgat. Maa rahvaarv on 7,753 miljardit.