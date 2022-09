HÕISSA ⟩ Kahe kuuga sõrmus sõrme! Kuuendat korda abiellunud Beatrice: kui tunne on õige, siis mida veel oodata

Tänavu juulis kirjutasime, et endise modelli ja ärinaise Beatrice Fenice'i süda on võetud. Nimelt tegid Beatrice ja tema väljavalitu Laur Laja oma suhte Facebookis ametlikuks.

Nüüdseks on aga selgunud, et Beatrice ja Laur sõudsid salaja abieluranda. Reedel kirjutas Kroonika, et kõigest kaks kuud pärast tutvumist registreeris paar oma abielu. «Kui tunne on õige, siis mida veel oodata,» sõnas Beatrice.