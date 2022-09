FOTO ⟩ «Kuhu on kadunud ilusad lokid?!» Tanel Kiik ehmatas fänne uue soenguga

«Kuhu on kadunud ilusad lokid?!» kirjutab üks. «Poiss, kus su lokid on?» küsib teine. Nimelt on pildil näha, et Kiige tavapärased lopsakad lokid on millegipärast hoopiski peadligi vajunud. Ilmselt on abilinnapea eeskujulikult sügise jahedate ilmade tõttu kandnud enne pildi tegemist ka mütsi. Ehk loodetavasti pole Kiige signatuurilised lopsakad lokid kuskile kadunud.