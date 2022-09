Raamatuväide: prints Andrew’ ei tahtnud, et Charlesist saab kuningas

Briti õukonnast kirjutava ajakirjaniku Katie Nicholli uue raamatu «The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown» («Uus põlvkond – kuninganna Elizabethi pärand ja krooni tulevik») väitel oli prints Andrew’ oma venna ja troonipärija prints Charlesi kuningaks saamise vastu.