3 sodiaagimärki, kes lahutavad kõige harvem

Loomulikult ei ole tähemärk suhete püsivuses kuidagi määrav ning palju olulisem on vaadata kogu sünnikaarti ja partnerite omavahelist sobivust. Ometi kaasnevad mõne sodiaagimärgiga teatavad jooned, mis muudavad nad suhetes püsivamaks ning vähendavad lahkumineku võimalust, kuna need märgid lihtsalt pingutavad suhete nimel väga palju ja soovivad üle kõige nende kestvust.

Kui sinu või su partneri sünnikaardis domineerib üks järgmistest tähemärkidest, on väga tõenäoline, et suhe kestab kauem ning selle nimel tehakse palju tööd. Mitte midagi ei võeta iseenesestmõistetavana, kuid suhte kestmine on oluline väärtus, mille poole püüeldakse.