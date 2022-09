Ungari meedia: Eesti pealinn kaunistati piltidega, millel kujutati Ungari presidenti Hitlerina

Ungari meediaväljaande lugu põhineb ööl vastu tänast ehk 22. septembri ööl Redditi keskkonnas avaldatud postitusel «Protest Tallinnas», millele on lisatud kümme pilti.

Ühel pildil näidatakse plakatit, ülejäänud üheksal fotol on näha sama plakatit Tallinna linnapildis. Näiteks sadamas A-terminali juures, Ungari saatkonna, Vene kultuurikeskuse ning Vene saatkonna ees.

Plakatil oli kujutatud Ungari presidenti Viktor Orbáni Hitlerina. «See on Ungari president Viktor Orbán. Talle meeldib Venemaa sissetung Ukrainasse, sest talle meeldivad surnud ukrainlased. Ta andis loa Venemaa tuumaelektrijaama paigaldamiseks oma riiki. UNGARI TEEB KOOSTÖÖD VENEMAAGA JA EI TOHIKS OLLA EL-I LIIGE. Palun näidake oma Eesti au ja öelge Ungarile, et ta ei saa enam osta Vene energiat, mida rahastatakse ukraina rahva verega,» seisis plakatil.

Meediaväljaanne võttis ühendust ka Eestis asuva Ungari saatkonnaga, et uurida, kas saatkond plaanib juhtunu osas ametlikku kaebust esitada. Loo avaldamise hetkeks ei olnud RTL saatkonnalt vastust saanud.

Kõige all oli välja toodud link Human Rights Watchi (HRW) kodulehele. HRW on pühendunud inimõiguste kaitsmisele üle kogu maailma. Organisatsioon teeb koostööd aktivistide ja ohvritega, et ennetada diskrimineerimist, säilitada poliitilist sõltumatust, kaitsta inimesi ebainimliku kohtlemise eest sõjaoludes ning tuua süüdlased kohtu ette.