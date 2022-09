Kuninganna matused olid sümboolselt kogu Kalade ajastut lõpetav tseremoonia - astroloogilised seisud näitavad, et monarhia aeg on selleks korraks läbi.

Kuninganna Elizabeth II surm on äratanud paljudes küsimusi, et kuivõrd elujõuline ja ajakohane Briti monarhia üldse enam on. Mida ütlevad selle kohta taevaseisud?