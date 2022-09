KUULA ⟩ pluuto, Heleza ja Andrei Zevakin tegid endiseid suvesuhteid meenutades loo

Rääkides enda ja pluuto suurimatest erinevustest, toob Heleza esile, et tema on duetipartnerist kindlasti kohusetundlikum ja täpsem kuupäevade ning kellaaegadega. «pluuto on selline, kes pidevalt unustab,» naerab Heleza. «Aga mõlemad oleme väga kirglikud muusika osas ja tahame alati asju teha korralikult. pluuto on lihtsalt rohkem kinni detailides, ta on perfektsionist selles osas.»