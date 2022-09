«Raske uskuda, et jooming nii lõppes!» Priidu Heinroosi kolm korda selga pussitanud mees mõisteti aastateks vangi

22. septembril arutas Harju maakohus Priidu Heinroosi pussitamises süüdistatud Ralf-Viljar Väljase kohtuasja. Mõlemad osapooled leppisid, et tegemist on lühimenetlusega, mis tähendab, et kohus lahendab kriminaalasja toimiku materjalide pinnalt ehk tunnistajaid ja eksperte välja ei kutsuta.

Esimese asjana märgib süüdistatava kaitsja Sven Sillar, et kuna Priidu Heinroos ei viibi kohal, taotleb ta istungi edasilükkamist. «Tean, milles on asi. Süüaluse sõbrad helistasid mulle täna, et neil on kannatanuga pidev kontakt. Kannatanud ja süüdistatav on täna ära leppinud, mingit vihavaenu pole. Kannatanu oli aga öelnud et ei taha tulla kohtusse, kuna teab, et kaameramees on kohal ja Katrin Lust juba luurab kuskil,» väidab Sillar.