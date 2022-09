JUUBILAR ⟩ Voldemar Kuslap: ma olen õnnelik inimene

Voldemar Kuslap on oodatud esineja igas Eestimaa nurgas. Hiljuti põetud koroona ei peata tema hoogu lavalaudadel ning laulja vurab oma Toyotaga ühest kontserdipaigast teise, et pakkuda kuulajatele rõõmustavaid kontserdielamusi. «Eestimaa on küll risti põiki läbi käidud, kuid on veel kohti, kus ei ole käinud,» ütleb Kuslap Rõude külamajja jõudes. Rõude rahvas paneb lauljale kingiks kaasa kohalike naiste kootud vaiba.

Kontserte on Kuslap andnud tuhandeid. Energia, millega ta töötab, on hämmastav. Ooperitäht on endiselt šarmantne ja silmnähtavalt heas vormis. Mis energiat ja sädet hoiab? «Tahan olla liikuvuses ja mul on veel säilinud huvi ja uudishimu ümbritseva vastu. Võiks palju rohkem liikuda. Metsajooks on asendunud kepikõnniga. Püüan olla nii vaimses, füüsilises kui vokaalses vormis,» räägib laulja.

Voldemar Kuslap Foto: Ekraanitõmmis videost.

Suurema osa oma karjäärist ehk ligi 60 aastat on Kuslap olnud Rahvusooper Estonia solist ning Estonia kõrval on ta üle poole sajandi tuuritanud ka sooloartistina. Kuslap tunnistab ka ise, et ühe lihtsa maapoisi jaoks on see olnud erakordne teekond. «Nüüd ma vist küll julgen esmakordselt eetris öelda, et veel 60 aastat tagasi oleksin ma vaevalt suutnud ette kujutada, et mind ootab ees nii huvitav, nii kirju, nii sündmusterikas elu, tore elu. Ma olen õnnelik inimene,» ütleb laulja.