ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: vene kirjalik unelm aastaks 2050 – USA on purustatud, naabrid hävitatud

Teos on üles ehitatud nagu "ajalooõpik". See tuleviku "õpik" pärineb 2054. aastast ja kirjeldab lähiminevikku. See "õpik" näitab meile, kuidas Venemaast sai maailma juhtiv jõud. Täpsemalt: maailma ainus tõsiseltvõetav jõud.

Sellele järgnevad Balti riigid, mis tehaks täiesti maatasa. Omas keeles kõnelemine keelatakse, eestlased, lätlased ja leedulased venestatakse.

Mul on see raamat riiulis ilmumisajast alates, toona pidasin seda – kui kasutada Ilfi ja Petrovi sõnu – "idioodi fantaasiaks", mis on ometi ohtlik. Asi ei ole selles, mida üks või teine kirja paneb: igasugust haiget materjali antakse välja, ent siinne raama pajatab täie uhukuse ning veendumusega asjadest, mis 2007 saavad olema "lähitulevik", äraspidises teoses on aga "võidukas lähiminevik".

Osade asjadega on Putini Venemaa võrreldes raamatus kirjutatuga küll tiba hiljaks jäänud, aga võtame algusest.

Raamat pajatab tänastest sündmustest

Kohe pärast raamatu ilmumist pidi toimuma Ukraina jagamine, kus Venemaa omastab lõviosa Ukrainast, jättes mõttetuks puhvertsooniks Lääne-Ukraina, Seejärel leiab aset Põhja-Osseetia liitmine, Abhaasia ühendamine Venemaaga ja muidugi ka Krimmi võtmine.

Loe nagu dokumentaalraamatut!

Viimaste sündmuste "prohvetlik ennustamine" raamatus sai 2014. aastal ohtralt Vene ajakirjanduses kiita ning kuulu järgi kujunes Jurjev Kremli ühiseks meelisautoriks.

Sealt edasi lähevad Venemaale riburadapidi ka Kasahstani, Türkmenistani, Valgevene, Transnistria, Abhaasia ja Lõuna-Osseetia.

Meid tehakse täiesti maatasa