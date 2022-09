«Punapeadel mitte tülitada!» Kinnisvaraportaalis ripub omapärane üürikuulutus

Kuulutuses tuuakse välja, et tegu ei ole kahjuks «pastakast imetud probleemiga», vaid paljud huvilised on pidanud heast korterist suu puhtaks pühkima, sest üürileandjad või nende maaklerid tõrjuvad neid. «Poleks ju mõeldav, et näiteks keegi keeldub saia müümast ostjale, kellel on väikesed lapsed!»