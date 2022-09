KODUD RAHAKS ⟩ Viljandi üürikodu läbis totaalse muutuse, tänu millele võiks iga noorpaar end seal hästi tunda

Saate «Kodud rahaks» tänase osa peategelase, viljandlanna Ketlini jaoks on see olnud linn, kust võib küll lahkuda, aga kuhu süda pidevalt tagasi kutsub. Seega oli just Viljandisse korteri ostmine tema jaoks ainuõige variant. Omanikus esimesest pilgust koduse tunde tekitanud korter ootab nüüd aga uusi elanikke ja värsket ilmet, mille loomisega on korteriomanik juba ammu alustada plaaninud. Kui kohale jõuavad saatejuhid Keili Sükijainen ja Merlin Miido, lüüakse Ketlini algsed plaanid pea peale, sest saab selgeks – kui juba teha, siis täie hooga ja suurejooneliselt, sest püüelda tuleb tõelise vau-efekti poole.

Korteri viimane uuenduskuur jääb aastate taha ja seda on näha ka sisustusvalikutest. Kõige suuremad murekohad on Merlini ilumeelt häiriv tapeet ja pruunides toonides köök. Kinnisvaraekspert Mirje Kallaste näeb korteris piisavalt potentsiaali, kuid ka värskuse puudumist ja jääb esmase üürihinna juures kindlaks summale, mis korteriomanikku sugugi ei rõõmusta.

Korterit ees ootavad uuendused – muude projektide seas ka kõigi seinte ja köögi värvimine – on aga mahukas töö, millega rinda pistmine paneb Ketlini kohe alguses tõsiselt kahtlema, kas ta ikka saab selle väljakutsega hakkama. Merlini entusiastlikult välja käidud ideed on talle omaselt pöörased ja tundub, et kaks nädalat on töö ja pere kõrvalt liiga lühike aeg, et remondimeistriks saada.