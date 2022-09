FOTO ⟩ Sajad banaanid visati poodleja nähes prügikasti? Lidl: see oli kvaliteedikontroll

Möödunud nädala neljapäeval sai Herdis hiljuti avatud Pärnu Lidli poodi külastades hämmingu osaliseks, kui nägi väidetavalt, kuidas poes söögikõlblikke banaane ära visatakse. «Kast, kuhu äraviskamisele sorteeritud banaanid pandi, oli põrandal, nagu ka fotol näha. Töötaja kinnitas mitu korda, et need lähevad prügisse,» nentis pärnakas. «Sain isegi selles osas targemaks, et odavam on täiesti kõlblik toit prügikasti visata kui annetada.»