FLIRDIVESKI ⟩ Kord petmise omaks võtnud Adam Levine tahtis lapsele oma armukese järgi nime panna?

USA laulja, bändi Maroon 5 solist ja Victoria's Secreti modelli abikaasa Adam Levine (43) kisti nädala alguses korralikku skandaali. Noor instamodell väitis, et tal oli lauljaga afäär! Levine seda omaks ei võtnud, kuid on tänaseks tunnistanud, et ületas siiski mingi piiri.