Selena Gomez uuest dokumentaalfilmist: ma ei muudaks oma elu

«Pärast aastaid rambivalguses saavutab Selena Gomez kujuteldamatu kuulsuse,» vahendab People . «Kuid just siis, kui ta jõuab uude tippu, tõmbab ootamatu pööre ta pimedusse. See ainulaadselt toores ja intiimne dokumentaalfilm hõlmab tema kuueaastase teekonna uude valgusesse.»

Eelmisel nädalal kiusas Gomez teadet sotsiaalmeedias, jagades filmi pealkirjaga videot, mis jõuab kinoekraanile. Vahepeal jagas Gomez ka oma vaimse tervise teekonda, rääkides Valges Majas MTV Entertainmenti korraldatud vaimse tervise noorte tegevusfoorumil. «Lihtsalt, et oma teekonnast natukene sisse tuua, tundsin, et kui sain teada, mis vaimselt toimub, avastasin, et mul on rohkem vabadust sellega, mis mul on, sest ma õppisin seda tundma,» jagas ta toona. «Aidata võib vaimsele tervisele tähelepanu juhtimine meedia kaudu või lihtsalt oma reisidest rääkimine.»