Endine kuninglik kaitseametnik Elizabeth II huumorist: ta ütles ameerika turistidele, et pole kuningannat kunagi kohanud

Kaitseametnik nägi aga ette turistide järgmist küsimust. Ameeriklased pöördusid kuninganna poole ning uurisid, et kus tema elab. «Ma elan Londonis, aga mul on suvila teisel pool mägesid,» tsiteeris Griffin kuningannat.

Sellele järgnes aga küsimus, et kaua kuninganna suvilat külastanud on? «Ma olen siin käinud väikesest peale, seega üle 80 aasta,» tsiteeris Griffin taas kuningannat.

Matkaja pöördus Griffini poole ning uuris, milline kuninganna inimesena on. Kuna kaitseametnik teab, et kuningannal on hea huumorisoon, läks ta ka naljaga kaasa ning vastas: «Oh, ta võib kohati olla väga kiuslik, aga tal on tore huumorimeel.»