Jüri Pootsmann vahetas raadiojaama: saan hommikuid nautida ja õhtul ei ole sunnitud nii vara magama minema

Pootsmann märkis, et on värskeks alguseks sada protsenti valmis ka tänu sellele, et kolleegid on suurepäraselt sõbralikud ning talle meeldib väga võimalus päeval tööl käia. Nimelt kuuleb Jüri Pootsmanni Power Hit Radio eetris argipäeviti kell 12-17 ning lisaks reedeses saates New Music Friday koos kaassaatejuhi Carine Jessica Kostlaga.