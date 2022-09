GALERII ⟩ Maailma kuulsaima korvpalli-show Harlem Globetrotters staarid on jõudnud Tallinna

Tallinna show on osa nende 2022. aasta suurest maailmaturneest. Üritus on kindlasti suurim spordi-show Eestis, kuhu on oodatud kõik väiksed ja suured spordisõbrad, kes tahavad veeta koos pere või sõpradega huvitavalt aega. Täpselt nii, nagu seda on nende varasematel show’del teinud nii mitmed kuningad, kuningannad, presidendid kui ka maailma tuntumad meelelahutajad ja filmitähed.

Harlem Globetrotters loodi Chicagos 1920ndatel sootuks teise nime all, et tutvustada üht USA ööklubi. Alles 1941. aastal võeti eesmärk pakkuda vaatajatele meelelahutuslikku programmi. Show's on osalenud ka maailma suurimad korvpallistaarid, kes on olnud osa Globetrottersi tiimist, paljudele on kindlasti teada nimed Wilt Chamberlain ja Connie Hawkins. Kusjuures ka esimene mustanahaline mängija NBA-s tuli just Harlem Globetrottersist, kui New York Knikcs ostis endale Nat Clifftoni mängijaõigused.