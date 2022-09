Diana Klasi elus puhuvad uued tuuled: viimased aastad olin mustas augus ja tundsin, et ei suuda oma koormat kanda

«Pisaraid, hingevalu, lahutusi ja leina. Tean ja olen näinud kui raske on olla üksi – kui raske on siis, kui sul ei ole kedagi, kellega oma mure jagada, kellega rääkida,» kirjutab näitleja Diana Klas oma Facebooki seinal ning teatab, et temast saab kogemusnõustaja.

Diana usub, et tal on Eesti inimestega palju jagada. «Mina olen ja jään seisukohale, et lahku minemine peab olema viimane, kordan, viimane. Lahku ei tohi minna. Armastust ja suhet peab hoidma – tuleb õppida armastama ka teineteise vigu – peab õppima elama üle ka kõige raskemad ning keerulisemad ajad – koos!»

«Mul on elus olnud väga palju kurbi hetki ja läbielamisi nii varajasemas nooruses kui ka paar aastat tagasi. Viimased aastad olin mustas augus ja tundsin, et ei suuda oma koormat enam kanda,» sõnab näitleja Elu24-le, et tänu oma emale, tütrele ja sõpradele on ta nüüdseks august väljunud.

Sellega seoses tekkiski Dianal ja Respekti solistil Kerdo Möldril idee, et Dianast võiks saada kogemusnõustaja. «Olen lepitanud paljusid oma sõpru ning isegi paari pannud, kuna olen 20 aasta jooksul õppinud palju Jüri Aarma ja ta isa Gunnar Aarma elutõdede kohta,» selgitab Klas, et kuna on elus palju kannatanud ja erinevatest olukordadest õppinud, siis soovib ta oma kogemusest aidata ka teisi inimesi.

«Kogemusnõustaja pole arst ega psühholoog, vaid inimene, kes oma elus olnud sündmuste ja kogemuste põhjal jagab seda teistele sarnastesse olukordadesse sattunud inimestega,» kirjeldab ta, kes on kogemusnõustaja.