Neeme Raud: ajad on muutunud, telekaamera pole inimeste jaoks enam jahmatav objekt

«Minu enda lugu räägib sellest, kuidas sul võib olla kõik olemas - hea töö, perekond, edukus, oled avalikus elus nähtav ja omad kutseid kõikidele tähtsatele üritustele. Minu tänase loo tegelane on Kadri Land. Täna on ta Tallink Grupi juhatuse liige. Sel suvel avastas ta endal rinnavähi. Kuidas ta mõte edasi läks ja mis edasi sai...kas tööstress aitas haiguse tekkele kaasa? Teema on pikemas üks-ühele intervjuus,» lisas Raud.

Stuudiointervjuusid selles saates pole. Kõik on väljas filmitud videolood. «Tahame Eesti telemaastikule tuua juurde dokumentalistikat. Hea, kui tõsielulood jõuavad ekraanile. Tõsiselt tehtuna, mitte lihtsalt mingi väikese teemana. Need on läbi töötatud telelood. See on meie saate kontseptsioon,» lisas ajakirjanik.

«Kõiges võib leida paralleele. «Pealtnägija» on dokumentaalsaade, mis eetris olnud juba üle 20 aasta. Kahtlemata, üks kõvemaid tegijaid Eesti telemaastikul. Rääkisin Mihkel Kärmasega eelmisel nädalal. Ta leidis, et kes saab selle vastu olla, et «Pealtnägijale» tekib teistsugune alternatiiv ja tuuakse tõsist ajakirjandust ekraanile juurde,» rääkis ta.

Raud usub, et tänapäeval on tunduvalt lihtsam teha uurivaid lugusid. «Mäletan, kui alustasin noore ajakirjanikuna kaheksakümnendatel. Oli Nõukogude Liidu lõpp-periood ja tänava intervjuusid oli pea võimatu teha. Mitte keegi ei rääkinud. Keegi viskas võib-olla naljaka killu, kuid midagi tõsist ei rääkinud. Inimesed lihtsalt ei tahtnud ekraanile tulla. Enam pole ekraan ja telekaamera inimeste jaoks jahmatavad objektid,» sõnas ta.

«Miks Kadri Land otsustas oma loost rääkida? Vaid pooled inimestest lähevad sõeluuringutele. Mõeldakse, et tervis hea ja lükatakse uuringuid edasi. Kadri ütles, et ta tuli kaamera ette oma isiklikku lugu rääkima, et öelda - inimesed, ärge lükake midagi edasi, ohud on olemas. Kui kontrollite, võib see osutuda ehmatavaks episoodiks ja elu läheb edasi. Kui ei kontrolli, võib see hoopis tumendama varjundi võtta,» märkis Neeme Raud raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».