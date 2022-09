ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: miks Stalini joonistatud piirid ja kaardid siiamaani veriseid sõdu põhjustavad

Nagu mäletame, lahvatas permanentselt kestev tüli 1980ndate lõpul, mis aeg-ajalt küll rahuneb, et siis jälle uuesti valla paiskuda. Ja kuidas me ka ei pingutaks, kuidas USA ka vaherahu kallal ei võimleks, ütleb pilk kaardile, et Stalini küünilist ja kihilist kooki jätkub kindlasti kauemaks. Need piirid on joonistatud teadmisega, et taolist pusa juba niisama lahti ei haruta. Neisse Stalini piiridesse on sõda sisse kootud.