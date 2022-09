Esmakordselt telekaameratele koduukse avanud Mailis Reps: see on inimlikult väga-väga raske

Kust läheb piir kriminaalasja, ebaeetilise käitumise ja poliitiliste mängude vahel? Avasaates avab esimest korda oma kodu uksed Mailis Reps . Täna on ta riigikogu liige, kuut last kasvatav üksikema, aga ka korruptsioonisüüdistusega kohtualune. Ja nagu ikka, on ühel lool mitu tahku – nii siit- kui sealtpoolt vaadates. Kuidas kujutab endine tipp-poliitik ette oma tulevikku ja millised valikud tal üldse on, küsib Elo Mõttus-Leppik .

Kadri Land on rahvusvaheline naine. Ta on töötanud Ameerika Hääles, Rootsi raadios ja Eestis mitmel vastutaval ametikohal. Praegu on ta Tallink Grupi juhatuse liige. Kuigi vastutavad töökohad on toonud keskmisest suurema stressi, on ta pidanud end õnnelikuks inimeseks, kes igal hommikul tahab tööle minna. Kuni hetkeni, mil maailm lagunes koost, tunnistab ta Neeme Rauale.