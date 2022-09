Midagi on mäda Briti riigis: Taani kroonprintsessi Maryt ei kutsutud Elizabeth II matusele

Briti meedia kirjutas, et Mary ei saanud matusekutset Briti välisministeeriumi rumala vea tõttu, mille kohta nad kasutasid lauset «Midagi on mäda Briti riigis». See on vihje 16. sajandi Inglise näitekirjaniku William Shakespeari näidendile «Hamlet» ja selle Taani printsist peategelase kuulsale lausele.