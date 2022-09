Neil 3 sodiaagimärgil on kõige tugevamad seisukohad

Mõned inimesed ei karda asju otse välja öelda – vähemalt mitte oma seisukohti ja mõtteid. Nad ei varja oma hoiakuid ega suru midagi alla ja eelistavad väljendada enda mõtteid ka siis, kui need on teiste arust vastuolulised või ebameeldivad. Mõni ehk ütleks, et nad ei ole kuigi diplomaatilised või on liiga kriitilised, võibolla isegi vaidlushimulised. Järgmised kolm sodiaagimärki võimendavad inimestes selliseid omadusi ega luba oma arvamusi enda teada jätta.