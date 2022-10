OLE PÄRIS ⟩ «Nagu väike mälestuste päevik.» Populaarne nutirakendus BeReal sunnib inimesi end reaalajas ilma filtriteta pildistama

BeReal on Prantsusmaal loodud sotsiaalmeedia rakendus, mille töötasid välja Alexis Barreyat ja Kevin Perreau. Selle aasta alguses kogus rakendus kiiresti populaarsust ning see on kohustuslik pea iga noore telefonis. Praegu on rakendus USAs Apple'i App Store'is esikohal.