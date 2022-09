SODIAAGISOSINAD ⟩ Lõpp kohtub algusega: nüüd on viimane aeg kõigest ebavajalikust puhastuda

Soovitused nädalaks

Pühapäevaõhtul on aga hea aeg, et sõnastada soove ja taotlusi seoses oma suhetega - mida soovid muuta ja mida uut soovid kogeda? Kuu loomise soovid võid saata universumile järgmisel kahel päeval.

Müntide üheksa viitab materiaalsele võidule, mis võib su ellu tulla ka päranduse kujul. Igal juhul saabuvad sel nädalal sulle vihjed selle kohta, kuidas edasi minna. Võtmesõnaks on siin isiklik õitseng, mis saavutatakse rõõmus olemise üle ja rahulolus oma talentidega. Tasub nautida seda, kes me oleme, ja tähtis on lasta asjadel kasvada ja paljuneda.

Ära unusta, et igaüks meist loob midagi, mis maailma rikastab. Ole suuremeelne ja näita kaasinimestele respektiga, milliseid aardeid sul pakkuda on! Ning kõige olulisem on meeles hoida: sa ise oled aare. Vahepeal kipume me seda unustama, müntide üheksa on aga siin selleks, et seda sulle meelde tuletada.