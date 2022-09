FOTOD ⟩ Vehkleja Katrina Lehis taastub operatsioonist: minu hooaeg algab kindlasti tunduvalt hiljem kui tavaliselt

«Praeguseks hetkeks on veidi üle kuu aja möödas ning hetkel on rõhk taastumisel.»

Seda, millal naine taas vehklemisrajale naaseb, ei ole aga paraku teada. «Kindlalt on veel midagi keeruline öelda, aga minu hooaeg algab kindlasti tunduvalt hiljem kui tavaliselt,» tunnistas ta kurvastusega.

Treener Nikolai Novosjolov ütles ERRile, et epeed on kapis, sest lähiajal erialaseid treeninguid olümpiavõitja teha ei tohi. «Katrina alustab vehklemistreeningutega siis, kui ta on selleks valmis.»