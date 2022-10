TRAAGILISED TAGAJÄRJED ⟩ Kolm kuud tasumata laenumaksed jätsid mehe korterist ilma

Mark võtab meid vastu enda Põhja-Tallinnas asuvas kahetoalises korteris. Pärast korterile ringi peale tegemist võtab ta istet punasele nahkdiivanile ning alustab nukralt enda loo rääkimist. Mark on mures, sest on ilma jäämas vanaemalt päritud korterist, kus ta on juba aastaid elanud. Nagu ka paljude teiste, sai Margi lugu alguse pangalaenust.