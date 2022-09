ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Puust ette. Ülevaade kommaritest, kelle nime kannavad siiani Narva tänavad

Sellised on tänavad ja nimed, mõnelegi oli neist ka monument püstitatud. Ja kui meie sotsist kultuuriminister Piret Hartmann teatab justkui "Karupoeg Puhhis" Jänes (sedasi mokaotsast), et punane minevik on ka Eesti ajalugu (seda ütles ta punamärkide kohta, mälestustahvlid jms), on ta tõsiasjadest oma peakeses ikka päris kaugele kandunud.