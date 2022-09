TUNNED ÄRA? ⟩ Tuntud Eesti meesartist jagas vahvat fotomeenutust

Muusik Mihkel Raud jagas ühismeedias retrohõngulist klõpsu, kus hoiab väikese poisina käes kitarri. Postituse juures andis muusik teada, et foto on ka tema peagi ilmuvas raamatus.

«See on tehtud umbes aastal 1981, aga pole kindel,» lisas Raud toimetusele, öeldes, et on fotol umbes 12-aastane.