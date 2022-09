Need 3 sodiaagimärki on kõige sarkastilisemad

Sarkasmil on palju varjundeid - see võib olla kuiv, kerge või parajalt sünge. Mõned astroloogilised tähemärgid on häälestunud kasutama rohkem sarkasmi kui teised ning kes ise sellist iroonilist ja sarkasmilist lähenemist ei mõista, võivad neist tihtipeale valesti aru saada. Mõnikord on tõesti raske aru saada, kas tegu on solvangu või kriitikaga, kuid järgmiste sodiaagimärkide puhul võid olla kindel, et nemad kasutavad seda väga tihti oma huumoris.