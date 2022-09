EESTI VS. SAKSA KOOL ⟩ Saksamaal töötav eestlannast õpetaja: palk on poole kõrgem kui Eestis

Eestis aastaid õpetajana töötanud 48-aastase Anne (nimi muudetud, toimetusele teada) viis elu Saksamaale. Alates aprillikuust töötab Anne õpetajana ühes Saksamaa koolis ning kuigi ta on praeguseks töötatud seal vaid pool aastat, on juba välja joonistunud mõned peamised erinevused Eesti ja Saksa koolide vahel.

Saksamaal lähevad lapsed kooli kuueaastaselt. Võrreldes Eestiga minnakse kooli aasta varem ja ka õpitakse aasta kauem, sest Saksa koolis on 13 klassi. Eestis töötas Anne õpetajana ühes Tallinna koolis peaaegu 17 aastat. «Mulle tundub, et Eesti õpetajad on ülitublid, kuna nad alati valmistavad tundi ette. Kasutavad kõikvõimalikke vahendeid, et tundi huvitavamaks teha. Siin ma seda ei näe, kuid võib-olla sattusin lihtsalt sellisesse kooli,» räägib Anne.