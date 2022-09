NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädalalõpp võib tuua erilisi sõnumeid ja maagilisi kogemusi

Käes on kuutsükli viimane nädal, mis tähendab, et energiatase päev-päevalt väheneb ning on otsade kokku tõmbamise aeg. Sellesse nädalasse ei tasu planeerida mingeid olulisi algatusi ega esmakohtumisi - praegu on kuus planeeti (Merkuur, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun ja Pluuto) oma nö tagurpidikäigul ja energia kõige kahanevamas faasis. Praegused algatused lihtsalt ei lähe kasvama.

Saabuvat kaduneljapäeva võiks kasutada kõigest ebavajalikust puhastumiseks - nii enda sees kui ka enda ümber.

Ent tegevused või projektid, millesse on juba pikemalt palju tähelepanu, tööd ja energiat investeeritud, võivad teenida sel ajal tunnustust ning täita lõplikult oma eesmärgi.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval on Päike trigoonis Pluutoga ja Merkuur opositsioonis Jupiteriga, mis tõotab nädalale energilist algust. See on läbimurdev energia - takistused on võimalik ületada ning vajalikud lahendused leida. Seda energiat tuleks kasutada just millegi lõpule viimiseks või mõne kauaaegse probleemi lõplikuks lahendamiseks. See on ka üks viimaseid kõrge energiaga päevi enne uue kuutsükli algust.