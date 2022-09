VIDEOINTERVJUUD ⟩ Nüüdseks on selgunud kõik «Armastuse maleva» osalised!

Arvi

31-aastane Arvi on ehitusega sina peal. Noormees on teinud paigaldustöid nii Eestis kui ka Soomes. Ise kirjeldab ta end loomult heasüdamliku ja abivalmi noormehena, kes tööd ei karda ning oskab elu nautida. «Tegelikkuses ma ei tööta liiga palju, sest nii elu nautimine kui töö tegemine käivad mul käsikäes,» räägib Arvi. Töö kõrvalt jääb talle aega ka spordi tegemiseks. «Sport on mulle väga südamelähedane. Eelkõige jooksmine, sest see on ilmselt ainus asi, mis mu emotsioonid kõige paremini välja toob!»

Armastuse malev teise hooaja osaline Arvi Foto: Ardo Kaljuvee

Arvi avaldas Elu24-le antud intervjuus, et on kunagi ühele põlvele langenud ning naise kätt palunud. Aga mis sellest sai ning miks ta saatesse armastust otsima tuli? Vaata videost!

Siim

Pärnumaalt pärit Siim sai saate võtete ajal 25-aastaseks. Ehitusega tegelev noormees on töökas ning olemuselt rahulik, kuid seltskonnas suudab ta alati inimesi kokku viia ning nalja visata. End iseloomustab ta järgmiselt: «Suure südame ja kuldsete kätega poiss maalt. Ei löö millegi ees elus risti ette.»

«Armastuse malev» teise hooaja osaline Siim Foto: Ardo Kaljuvee

Elu24-le antud intervjuus avalikustas Siim, et ta ei ole kunagi suhtes olnud. Miks? Vaata videost!



​Xavier

Virumaalt pärit 25-aastane Xavier-Alexander on suure osa elust elanud Soomes, kuid nüüd on ta tulnud tagasi oma juurte juurde. Xavierile meeldib tegeleda talutöödega ning ta nimetab end maameheks. Enda sõnul on ta rahulik, sõbralik ja hooliv noormees. «Olen elu armastav mees metsa keskelt. Vabal ajal õpin sepaks ja teen oma talus talutöid,» räägib endast Xavier.

«Armastuse malev» teise hooaja osaline Xavier Foto: Ardo Kaljuvee

Elu24-le antud intervjuus tunnistas Xavier, et ta on justkui maamees, kes otsib naist. Enda kõrvale sooviks ta neiut, kes ei pelga maatöid ning rohiks tema põllu peal peenart. Aga kuidas on tema jaoks seni «Armastuse maleva» võtteperiood möödunud? Vaata videost!