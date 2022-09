VIDEO ⟩ Marju Karin tähistab noorima tütre sünnipäeva: kohe peale pidustusi põrutame Kreeka saartele puhkama

Küsimusele, kuidas uhke ema end täna tunneb, vastas Marju, et mõnusalt, saab pidu ja pillerkaart ning kohe peale pidustusi on minek Kreeka saartele puhkama. «Keegi peab sellist elu ka elama,» lisas Marju.

Kuid emal on tänaseks õhtuks tütrele eriti magus kingitus, millest sünnipäevalaps veel ei teagi. Nimelt kutsus Marju kõik Triini sõbrad Musu restorani sööma ning kohale tuleb ka kohalik Elvis. «Triin on suur Elvise fänn, seepärast just selline valik,» rääkis Marju.