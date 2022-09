JÕUKAD MONARHID ⟩ Kuningliku perekonna varade väärtus on vähemalt 23 miljardit dollarit

Vaid kümne aastaga on monarhia suurimate institutsioonide – Crown Estate’i ning Lancasteri ja Cornwalli hertsogkondade – jõukus kahekordistunud. Kuninglikule perele kuulub ka sadu miile Briti rannikust. Ascoti võidusõidurada, Ovali kriketiväljak ja paljud Londoni kuulsaimad eraklubid hõivavad kuninglikke maavaldusi, teatas The Times.

Crown Estate on tohutu kinnisvaraportfell, mis hõlmab maad ja hooneid Inglismaal, Walesis, Põhja-Iirimaal ja Šotimaal ning on väärt umbes 18 miljardit dollarit. Pool Crown Estate'i varandusest pärineb Londoni kinnisvarast, sealhulgas peaaegu kogu Regent Streetist, St Jamesi ja Palli ostukeskuse peamistest osadest ning mõnest linna prestiižsematest klubidest, nagu Athenaeum, Boodle's, Carlton ja Reform Club.

Kuigi Crown Estate kuulub valitsevale monarhile, ei ole see tema eraomand. Valitsev kuningas või kuninganna ei saa osalust müüa ega pärandvaralt otse tulu.

Kuningas Charles III (73) vara on väärt umbes miljard dollarit. Ema surmaga päris ta Lancasteri hertsogkonna, mis on monarhile kuulunud alates 14. sajandist ja millel on 18 hektarit maad Cheshire'is, Lancashire'is, Yorkshire'is, Lincolnshire'is, Derbyshire'is, Staffordshire'is ja Lõuna-Walesis.