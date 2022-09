VIDEO ⟩ Endine jalgpalliäss seisis 13 tundi järjekorras, et lahkunud kuningannale pisarsilmi austust avaldada

Beckham langetas aeglaselt pea ja vaatas kuninganna austuseks põrandale. Mees sõnas Sky Newsile, et on kohal, et tähistada Suurbritannia erilist kuningannat. Endist Inglismaa jalgpallikaptenit nähti kandmas tumedat lamedat mütsi, ülikonda ja lipsu.

«See päev pidigi raske olema ja see on raske rahvale, see on raske kõigile üle maailma, sest ma arvan, et kõik tunnevad seda ja meie mõtted on perega. Siin on eriline olla, tähistada ja kuulda erinevaid lugusid, mida inimestel on öelda,» sõnas Beckham ajakirjanikele.

Sportlane lisas, et tema jaoks oli kõige erilisem hetk, kui ta sai kätte oma Briti impeeriumi ordeni. «Võtsin endaga kaasa oma vanavanemad, kes kasvatasid minust tõeliselt suure rojalisti ja kuningliku perekonna fänni.»