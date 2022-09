VIDEO ⟩ Pikalt vabadust nautinud Puhja surmakutsar saadi tänu «Kuuuurija» vihjele kätte

4. aprillil 2020. aastal juhtus Puhjas ränk avarii, kus kaotas elu 20-aastane Alo. Avarii põhjustanud Keith Pallon mõisteti 3. novembril 2021 Tartu kohtumajas süüdi ja talle määrati kuue aasta pikkune vangistus.

16. septembril saadi Pallon kätte. Pallon tabati tänu «Kuuuurijale» saadetud vihjele, et mees asub Kaimi külas, Puhja lähedal. Ta oli seal koos perega, käis lapsega mängimas.

Saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust läks vihje peale reede õhtul Kaimi. Uksele tulnud naisterahvas ütles Lustile, et Pallonit seal ei ole.

Lõpuks saabusid sündmuskohale politsei ja kiirreageerijad. «Tegelikult politseinikud ja kiirreageerijad olid väga suur abi,» tõdes Lust, kelle sõnul tegi politsei kõik endast oleneva, et nad saaks lukustatud uksest hoolimata ikkagi tuppa minna.

«Ta peitis ennast justnimelt seal. Ta on kodus olnud kogu selle aja, naine koos lastega elas temaga koos. Hetk enne, kui saabusime, tuli naine uksele ja ütles, et «teda ei ole siin»,» kirjeldas Lust, «tegelikult oli noormees tagatoas. Kõik vihjed viisid Kaimi ja ta oligi kodus! Nüüd kui me kätte saime, suurepärased politseinikud, väga-väga hea koostöö oli. Nad ei läinud sealt ära, me olime seal kohapeal üle kolme tunni ja saime ta kätte ning see on põhiline!»

Tagaotsitav Keith Pallon Foto: Kuvatõmmis politsei.ee

Lõuna prefektuuri tagaotsimise koordinaator Ain Balder kommenteeris 13. septembril toimetusele, et nad on kontrollinud Palloni võimalikke asukohti, kuid teda ei ole tabatud. «Otsime meest edasi ja kontrollime laekuvaid vihjeid,» lisas ta ja palus kõigil, kel on mehe asukoha kohta infot, sellest teada anda numbril 112 või kirjutades aadressile ppa@politsei.ee.

Tänavu oleks õnnetuses hukkunud Alo saanud 22-aastaseks. «Ma kogu aeg mõtlen temast,» tõdes Merike, kellel on poja surmaga raske leppida. Veelgi raskem on aga leppida tõsiasjaga, et avarii põhjustaja on karistust kandmata siiani vabaduses.