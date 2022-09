FOTOD ⟩ Triin ja Toomas Luhats saabusid suvise suhtekõlaka järel käsikäes EFTA-le

Sel suvel spekuleerisid mitmed Eesti meediaväljaanded, et teletööd tegeva abielupaari Triin ja Toomas Luhatsi suhe on karile jooksnud. Tundub, et kuulujuttudeks see jäigi, sest Luhatsid saabusid käsikäes EFTA 2022 galaõhtule.