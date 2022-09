SOTSIAALMAJA PORTREE ⟩ Põlva sotsiaalkorteri elanik: vannituppa ja vetsu ratastooliga ei pääse

Põlvas asuvat sotsiaalmaja külastades avaneb nukravõitu pilt – lagunev fassaad, alkoholi- ja suitsulõhn ning hallitus toanurgas. «Õhtul näeb siin mööda seina jooksmas tarakane,» ütleb majas elav Sergei. Paljude elanike elu on alla viinud alkohol. Samas kohtab selles kasinate tingimustega majas ka heatahtlikkust ja inimlikku soojust. Kes on maja elanikud ning millised on nende mured?